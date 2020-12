Lazio, per Strakosha il 2021 sarà un anno decisivo

Strakosha spera di rilaniarsi tra i pali della Lazio. Il portiere spera di poter riprendere il suo ruolo da titolare nel 2021

Da titolare inamovibile a riserva: Strakosha non è più la saracinesca della Lazio. Prima l’infortunio, poi il Covid-19, l’albanese ha fatto fatica a confermarsi tra i pali, complice anche l’arrivo di Pepe Reina.

Thomas non si vede tra i pali dalla sconfitta contro l’Udinese, poi – come ricorda il Corriere dello Sport – solo 7 panchine. Il 2021 sarà un anno crocevia: il tecnico dovrebbe rilanciarlo in Coppa Italia, dove dovrà giocarsi al meglio le sue carte, poi toccherà alla società decidere il suo destino. Certamente la dirigenza non potrà rischiare di vederne svalutare il cartellino, a ridosso della scadenza del contratto (2022).