L’avventura di Klose in Austria: i tifosi contro di lui

Sta andando malissimo l’avventura dell’ex biancoceleste come allenatore del Altach: i tifosi sono contro la sua gestione

Non sta facendo bene Miroslav Klose, ex bomber della Lazio, ed ora allenatore dell’ Altach, squadra della massima serie austriaca.

Ultimo posto del campionato, vittoria che manca dal 27 gennaio, mette l’allenatore tedesco in una situazione davvero delicata per quanto riguarda la sua posizione sulla panchina del club. Sui social è scoppiata l’ira dei tifosi, che considerano Klose non ancora pronto per allenare.