Luis Alberto fa la differenza per la Lazio in qualsiasi zona del campo. Il dato sui palloni giocati fotografa la sua centralità

Luis Alberto si è molto evoluto nell’ultimo anno e mezzo di Lazio. Non è più un trequartista che agisce prevalentemente in zona di rifinitura, bensì una mezzala che si muove a tutto campo, scegliendo la zona in cui agire. Spesso si abbassa tantissimo per aiutare l’uscita del pallone, alzandosi poi a possesso consolidato.

Insomma, una centralità nel palleggio biancoceleste che si veda in qualsiasi porzione del rettangolo di gioco. Basti pensare che lo spagnolo è il settimo calciatore della Serie A che ha effettuato più passaggi totali: ben 1474 fino a questo momento. Un dato che esprime bene la sua centralità nel gioco laziale.

I giocatori che fanno più passaggi di lui sono Ruiz, Brozovic, Skriniar, Bonucci, Di Lorenzo e Romagnoli.