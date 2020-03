Luis Alberto è uno dei principali trascinatori della Lazio. Il centrocampista spagnolo è cresciuto molto dal punto di vista fisico

Le doti tecniche di Luis Alberto non sono mai state messe in discussione. Tuttavia, lo spagnolo soffriva un fisico un po’ sotto la media per gli standard del calcio di oggi. Si trattava infatti di un giocatore con scarsa resistenza nei 90′, che spesso finiva la partita esausto, e che soffriva molto su distanze medio-lunghe. Tant’è che non copriva molto campo.

Oggi invece Luis Alberto è cresciuto nettamente anche dal punto di vista atletico. Oltre a farsi trovare ovunque, è migliorato in tantissime situazioni di gioco: per esempio sono frequenti sue conduzioni palla al piede che saltano linee di pressione, con gli avversari che faticano a rubargli palla. Un dato significativo: oggi Luis Alberto azzecca 2.2 dribbling per 90′: l’anno scorso non superava gli 1.5. Riesce con molta più facilità a saltare l’uomo.