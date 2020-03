Correa renda la Lazio letale nelle ripartenze. Si è visto in occasione del primo gol, dove l’argentino ha fatto un grande intervento

(Di Jacopo Azzolini) Con Correa in campo, la Lazio più anche permettersi un atteggiamento più attendista. I biancocelesti hanno infatti grandi capacità di attaccare e rendersi pericolosi sul lungo: abbassarsi non equivale quindi a creare poco. Nel gol di Luis Alberto, proprio l’argentino ha generato la ripartenza.

Si vede nella slide sopra. Lazio molto corta e densa in zona palla: Correa arretra per aiutare i 3 centrocampisti. Con un’intelligente lettura, anticipa il passaggio di Barrow e guida così la transizione. In questi casi, come si può anche vedere nell’immagine, aiuta avere un giocatore come Immobile che è già pronto ad aggredire la profondità.