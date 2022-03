L'attacco di Bucciantini: «E la Lazio pretende anche di essere raccontata meglio...»

Il giornalista Bucciantini ha attaccato la Lazio dopo la prestazione nel derby contro la Roma

Il giornalista Marco Bucciantini, nel corso del Club su Sky Sport, ha attaccato la Lazio dopo la prestazione negativa nel derby contro la Roma.

L’ATTACCO – «La Lazio, con Sarri sabato scorso, ha preteso da noi, che venisse raccontata meglio: è vero, ma bisogna essere limpidi quando la partita si mette in un certo modo. Perché negli ultimi mesi in cui la Roma ne ha persa una, loro ne hanno perse cinque, tutte quelle difficili, Inter, Milan 4-0, Porto, Napoli e ora il derby. Un paio di queste partite con un’assenza emotiva insopportabile per un tifoso, che non riesce a capire il perché. Tutti i big match li ha persi, sembra la Roma di Fonseca dell’anno scorso».