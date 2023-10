L’Aia difende l’arbitro Sacchi: «Il gesto alla Di Monte non è assolutamente sessista»

Aia, l’associazione italiana prende le difese del direttore di gara finito nel mirino della critica per non aver salutato l’assistente donna

A far scalpore in queste ultime ore è stata la scena di inizio Lecce-Sassuolo di ieri sera, che ha visto protagonista l’arbitro Sacchi. Il direttore di gara nel sottopassaggio non ha ricambiato la stretta di mano della sua collaboratrice Francesca Di Monte, creando forte scalpore nella critica.

In difesa di Sacchi, ci pensa l’Aia con un comunicato chiarificatore che recita quanto segue:

PAROLE – E’ assolutamente da escludere un gesto sessista e ovviamente anche uno sgarbo personale. Il problema per noi non esiste, è stato solo un gesto involontario e male interpretato: i due tra l’altro hanno dimostrato grande feeling in campo e il loro rendimento è stato ottimo. Stupisce piuttosto – concludono all’Aia – che si parli di sessismo all’interno di un’associazione che ha fatto dell’abbattimento di ogni barriera di genere uno dei suoi principali traguardi raggiunti