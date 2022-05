La Top 10 dei gol più belli della Serie A 2021/22 – VIDEO

Dopo la fine della Serie A 2021-22, ecco la classifica dei dieci gol più belli ed emozionanti del campionato italiano

Tempo di bilanci per la Serie A 2021-22 che ha chiuso i battenti con il trionfo del Milan: ecco la nostra classifica dei dieci gol più belli del campionato.

Dalle acrobazie di Bonazzoli e Keita alla serpentina magica di Theo Hernandez, passando per i gioielli griffati Lorenzo Pellegrini. Una Top 10 per tutti i gusti e per tutte le stagioni, chi sarà alla posizione numero 1?