La Superlega non è morta, Agnelli non molla: nuovo progetto con Real Madrid e Barcellona

Il presidente della Juventus Agnelli non avrebbe perso le speranze sulla Superlega

Juventus, Real Madrid e Barcellona sono pronte a rilanciare il progetto Superlega. Le tre sorelle si apprestano a presentare un nuovo piano con contorni decisamente più morbidi rispetto al progetto originario di rottura.

La data chiave sarebbe quella del 3 marzo, il palcoscenico l’FT Business of Football Summit (evento organizzato dal Financial Times dove è atteso l’intervento del presidente bianconero Agnelli). La novità principale riguarderebbe l’accesso alla manifestazione: non ci saranno più membri di diritto ma si accederà con la classica qualificazione attraverso i campionati nazionali. A riportarlo è il Telegraph.