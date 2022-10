La Lazio vince e si scatena le festa sotto la Curva Nord VIDEO

La Lazio vince contro il Midtjylland ed esplode la festa dei giocatori sotto la Curva Nord: il video sui social

L’alchimia della Lazio coi suoi tifosi è qualcosa di magico. Un legame profondo che si rinnova di partita in partita: che sia in casa o in trasferta, che sia dopo una vittoria o una sconfitta, la squadra cerca sempre l’abbraccio dei suoi sostenitori.

E la vittoria di ieri ha spinto i giocatori a correre sotto la Curva Nord per festeggiare tutti insieme il risultato ottenuto: