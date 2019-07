La Lazio premia Correa: ritoccato l’ingaggio del giocatore

La Lazio punta tutto su Correa. Adeguamento del contratto per l’argentino con ritocco dell’ingaggio: l’argentino percepirà 2 milioni a stagione

L’avventura di Correa con la maglia della Lazio è iniziata con qualche difficoltà. Incerta e claudicante, ma che passo dopo passo si è trasformata: una partenza lenta per una corsa inarrestabile. Come quella corsa che lo ha lanciato per siglare la rete della definitiva vittoria contro l’Atalanta, in Coppa italia. Solo fiato e fantasia. Il Tucu, dopo una stagione in biancoceleste, è diventato il punto fermo di Inzaghi, tanto da convincerlo a rimaneggiare la squadra per dargli più spazio. E sarà suo punto cardine anche per il prossimo anno: la Lazio ha infatti respinto ogni offerta per l’argentino, decidendo anzi di premiarlo con un adeguamento di contratto. Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo l’incontro con l’agente Alessandro Lucci, è stato ridefinito l’ingaggio del giocatore che toccherà i 2 milioni di euro più bonus. A non cambiare è la data di scadenza del contratto, ancora fissata per il 2023.

Ma per parlare di futuro c’è tempo, quel che conta è il presente e il presente dice che Correa sarà ancora il trascinatore di questa Lazio.