La Lazio delude a Graz con un Milinkovic sottotono: servono due vittorie per gli ottavi

La Lazio non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 sul campo dello Sturm Graz: male Milinkovic. Ora sono necessarie due vittorie

Di certo non la prestazione che Sarri si aspettava alla vigilia. Come riferito dal Corriere dello Sport edizione romana, la gara di ieri ha mostrato una Lazio sottotono rispetto alle due brillanti vittorie con Cremonese e Spezia in campionato. Specchio di una serata poco felice è stata la prestazione di Milinkovic-Savic: il Sergente è apparso troppo lezioso e incapace di trascinare i compagni.

Il girone, grazie anche al pareggio per 2-2 tra Feyenoord e Midtjylland, resta in perfetto equilibro ma ai biancocelesti servono necessariamente due vittorie per centrare il primo posto e la conseguente qualificazione agli ottavi. La gara dell’Olimpico con gli austriaci non si può sbagliare.