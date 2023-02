La Lazio celebra Immobile dopo il gol al Cluj: «Semplicemente The King» – VIDEO

La Lazio ha voluto omaggiare Ciro Immobile sui propri profili social dopo la rete in Conference League contro il Cluj

Con il gol al Cluj giovedì sera in Conference League, Ciro Immobile ha raggiunto un importante traguardo andando in rete alla prima ufficiale in ogni competizione.

La Lazio. sui propri profili social, ha voluto omaggiare il centravanti con un bellissimo video: