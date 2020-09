La Juve spinge per Correa, Lotito dice no

Come riporta Il Messaggero, la Juventus insiste per Correa, ma la Lazio non vuole cedere l’argentino.

La Juventus prova ad affondare il colpo per Joaquín Correa, ma la Lazio dice no. L’offerta dei bianconeri, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, è un prestito biennale oneroso, circa 6 milioni di euro, con riscatto obbligatorio a 50 milioni nel 2022. Un affare da quasi 60 milioni.

Lotito ha detto no, ma la Juve non molla. Va ricordato che l’argentino ha una clausola rescissoria di 80 milioni nel proprio contratto.