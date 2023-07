Kozak: «La Lazio per me è stata una scuola importante, ma inizialmente non è stato facile»

Kozak, l’ex calciatore della Lazio rilascia alcune dichiarazioni ripercorrendo il suo passato nel club biancoceleste

Intervistato ai microfoni di Footcast, ha parlato Kozak il quale ripercorre il suo passato con la maglia della Lazio, rilasciando a riguardo queste parole

KOZAK – All’inizio pensavo di tornare a casa. Ma non mi sono arreso, dopo sei mesi le cose hanno cominciato a cambiare. Ero più fiducioso e ho iniziato a trovarmi con i compagni. Per i primi sei mesi sono stato un disastro. Mi potevi mettere la palla a porta vuota e non segnavo. Una volta il mio nome è stato scritto in modo errato sulla maglia. C’era scritto Kozac. La Lazio per me è stata una scuola enorme