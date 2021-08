Kostic Lazio, Pedullà: «Ancora nessun accordo tra le società» – FOTO

Trattativa infinita tra Lazio e Francoforte per Kostic, secondo Alfredo Pedullà ancora manca l’accordo tra le società

Ancora nessun accordo. Prosegue senza svlote positive la trattativa tra Lazio e Francoforte per Filip Kostić. Dopo settimane di trattative e nonostante il club tedesco abbia investito sul mercato per trovare un eventuale sostituto, vedi Hauge dal Milan, non si è riusciti a trovare ancora un accordo che possa portare al buon esito della trattativa.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà la conference call di oggi pomeriggio è finita senza accordi. Versione confermata anche dalla Bild, giornale tedesco, sui social: «Tralasciando la storia della mail, l’offerta giusta ancora non c’è: Poiché qui ci sono malintesi, l’Eintracht accetterà un’offerta di 15 milioni più 3 milioni se arriverà domani come previsto. Ma non è ancora arrivata. Ne abbiamo parlato con la Lazio».