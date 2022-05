Kostic nel mirino della Juve: Cherubini ci pensa

Anche la Juve ha espresso il suo gradimento per Kostic: il giocatore è valutato 15 milioni di euro, Cherubini ci pensa

Kostic piace a mezza Serie A. La scorsa estate è stato vicinissimo alla Lazio (che poi ha ripiegato su Zaccagni), ma anche Roma ed Inter hanno più volte espresso il loro gradimento per il giocatore fresco di Europa League.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, all’elenco delle estimatrici si sarebbe aggiunta anche la Juve: Cherubini ci starebbe pensando per compensare i problemi in attacco nati con la partenza di Dybala. Il giocatore è valutato circa 15 milioni, una cifra abbordabile per i bianconeri.