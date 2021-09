Kostic-Eintracht prove di pace: inserito nella lista Uefa

Dopo la tempresta sembra esser tornato il sereno tra Kostic e Eintracht Francoforte, in serbo è stato infatti inserito nella lista Uefa

L’ammutinamento è costato carissimo a Filip Kostic, che è andato incontro a una multa salatissima venendo poi estromesso dalla rosa dei tedeschi. L’esterno sperava di forzare la mano in ottica Lazio, rifiutandosi di allenarsi, ma la trattativa non è andata a buon fine per la rigidità del club di Francoforte.

Tuttavia ora le acque sembrano essersi calmate con tant’è che l’attaccante serbo è stato inserito nella lista UEFA per le partite di Europa League. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023, quindi per il momento, a meno che non arrivi una proposta che interessi ai tedeschi, rimane a disposizione di Glasner,