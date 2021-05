Petkovic, ex tecnico di Miro Klose alla Lazio, racconta l’ex giocatore tedesco e parla di un suo futuro da allenatore

Petkovic, ex tecnico di Klose alla Lazio, ha parlato del suo futuro di allenatore. Le parole al Corriere dello Sport.

«Klose allenatore? Sicuramente avrà il vantaggio di partire ad alto livello o di ottenere certe opportunità. Poi dipenderà dalla matematica, da come lavorerà e gestirà i risultati. Ha assorbito la scuola tedesca e conosce il campionato italiano. Mescolando certe esperienze, potrà tirare fuori idee interessanti. Le caratteristiche ci sono, ora tocca a lui. Non so se continuerà al Bayern come aiuto o se avrà opportunità di allenare altrove. Ci vuole esperienza. Abbiamo visto alla Juve che non è così facile per gli ex grandi giocatori».