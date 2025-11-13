Ex Lazio
Klose vicino al prolungamento di contratto: il futuro dell’ex Lazio sarà ancora al Norimberga! Tutti i dettagli
Klose, ex Lazio e oggi allenatore del Norimberga, è vicino al rinnovo di contratto: il suo futuro sarà ancora in Germania
Miroslav Klose è pronto a proseguire la sua avventura da allenatore in Germania. Secondo Sky Sport DE, l’ex attaccante della Lazio è vicino al rinnovo di contratto con il Norimberga, club che guida dalla scorsa stagione.
Il tecnico tedesco avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il direttore sportivo Joti Chatzialexiou e si appresta a firmare un nuovo accordo fino al 30 giugno 2028, sostituendo quello in scadenza a fine stagione.
La conferma di Klose rappresenta un segnale importante per la società, intenzionata a costruire un progetto solido e duraturo sotto la sua guida. Nella passata annata, il Norimberga ha chiuso al decimo posto della Zweite Bundesliga.
