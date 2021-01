Keita: «La Samp mi piace dai tempi della Lazio»

Keita Balde, attaccante della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

«La squadra si fida di me, devo dare tutto me stesso per ripagarli. Sono solo all’inizio del mio cammino. Dico la verità: la Samp, intesa come squadra e società, mi è sempre piaciuta sin da quando giocavo nella Lazio e poi nell’Inter. E poi qui nella Primavera c’era pure il mio fratellino Ibourahima. Quando c’è stata l’opportunità di venire non ci ho pensato due volte. Mister e presidente mi hanno fatto vedere il progetto, convincendomi subito. Ho detto sì alla Samp per divertirmi e portarla in alto»