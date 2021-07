Kamara Lazio, biancocelesti sul francese. Il Marsiglia fa lo sconto

Kamara Lazio, il Marsiglia pronto ad abbassare le pretese per il centrocampista. Sul francese c’è anche il Milan

Comincia la stagione della Lazio, con la squadra al lavoro ad Auronzo di Cadore agli ordini di Maurizio Sarri. Il tecnico attuerà la rivoluzione dal 352 di Inzaghi al ‘suo’ 433, ma servono i giusti interpreti. Arrivato Kamenovic, con Hysaj e Felipe Anderson praticamente solo da ufficializzare, le attenzioni di Tare si spostano ora sul centrocampo.

I biancocelesti avrebbero messo gli occhi su Boubacar Kamara del Marsiglia, contratto in scadenza 30 giugno 2022. Il club transalpino, pur di non perdere il classe ’99 a zero, è disposto ad abbassare le pretese sul prezzo, che da 20 milioni è sceso a 15. Lo riporta L’Equipe.