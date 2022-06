Kama.Sport: «Con Sarri abbiamo lavorato su un fattore»

I fondatori di Kama.Sport, società hi-tech che analizza dati calcistici, ha parlato del lavoro fatto con Sarri

Nicolò Bosio e Carlo Bertelli, fondatori della Kama.Sport, la società hi-tech che analizza gli allenamenti e aiuta nella preparazione della partita che ha firmato un accordo con Sarri, hanno parlato del lavoro fatto con l’allenatore della Lazio.

SOCIETA – «Noi non generiamo alcun dato, siamo una sorta di ‘skyscanner’, perché andiamo a integrare tutte le fonti per offrire una piattaforma in grado di personalizzare in base alle esigenze dell’allenatore o del professionista di turno, andando a creare uno spazio digitale personale che permette di risparmiare moltissimo tempo. Per realizzare ad esempio un video sulle costruzioni dal basso delle ultime cinque partite, prima potevano volerci anche un paio di giorni, con il nostro software basta un minuto. E si possono selezionare vari parametri per identificare al meglio il concetto di ‘costruzione dal basso’ per ogni allenatore, grazie a un semplice tool che semplifica molto la vita».

LAVORO CON SARRI – «Con Sarri abbiamo cercato di concentrarci sui pochi dati che fanno la differenza realmente e che portano un valore aggiunto. Sintetizzare vuol dire capire quali numeri nella totalità siano più espressivi del tipo di idea di calcio di un allenatore».

ACCORDO – «Prima abbiamo parlato con la società e abbiamo fatto vari incontri a Formello con il ds Tare e il match analyst. Sono stati subito molto entusiasti e così siamo arrivati a parlare direttamente con lo staff di Sarri, chiudendo l’accordo. E in estate probabilmente ne faremo un altro includendo la stessa Lazio».