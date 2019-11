Juventus, si ferma Alex Sandro: a rischio con la Lazio

Juventus, si ferma Alex Sandro con la Nazionale. Rischio due settimane di stop: potrebbe saltare anche la sfida con la Lazio

Altra tegola, in casa Juventus. Dopo il ko di Miralem Pjanic nella sfida della sua Bosnia contro l’Italia, si ferma anche Alex Sandro. Il difensore dei bianconeri si è infortunato durante Brasile-Argentina, riportando una lesione dell’adduttore della gamba destra.

Come riporta TuttoSport, sarà a Torino mercoledì e affronterà tutti i controlli del caso. Se la lesione troverà conferme, per lui si prospetteranno due settimane di stop. Con conseguente assenza nelle gare contro Atalanta, Atletico Madrid e Sassuolo. potrebbe saltare anche la sfida contro la Lazio prevista per il 7 dicembre.