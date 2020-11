Nella ripresa di Ferencvaros-Juventus esce per infortunio Ramsey.

Al 52′ della sfida tra Ferencvaros e Juventus si fa male il centrocampista della Juventus, che esce dolorante. Richiamato in panchina dal tecnico Andrea Pirlo il giocatore ex Arsenal ha scosso la testa. Al suo posto il nuovo acquisto McKennie. Da valutare le condizioni del gallese in vista di Lazio-Juventus, gara in programma domenica alle ore 12.30.