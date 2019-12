Juventus, Ramsey obiettivo Lazio: «Un big match da preparare» FOTO

Lazio–Juventus è il prossimo appuntamento: un Olimpico infuocato è pronto ad accogliere le due squadre, per una sfida ai vertici. I bianconeri arriveranno a Roma con la voglia di riscatto, dopo il passo falso commesso contro il Sassuolo; i padroni di casa lotteranno col coltello fra i denti per difendere il terzo posto.

Si preannuncia una gara intensa. Lo sa bene Ramsey che, dopo il pareggio rimediato ieri, ha cinguettato su Twitter: «Non è arrivato il risultato che volevamo. Ora dobbiamo preparare il big match della prossima settimana!».

Not the result we wanted. Big game to prepare for next week #FinoAllaFine pic.twitter.com/47o9LUBqMz

