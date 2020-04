Juventus, Rabiot torna a casa: nove i giocatori via dall’Italia

Continuano ad andar via i giocatori della Juventus, nonostante si parli di una possibile ripresa del campionati entro un 45 giorni

Sono nove i giocatori in fuga dalla Juventus, ultimo Adrien Rabiot, in direzione Costa Azzurra. Come riportato dal Corriere dello Sport, il francese si aggiunge ad Higuain, Costa, Ronaldo, Pjanic, Alex Sandro, Khedira, Danilo, Szczesny. Con la ripartenza del campionato che, ad oggi, sembra orientata verso il 20 maggio, continua a crearsi grande confusione dovendo, in caso di rientro, i giocatori rispettare 14 giorni di quarantena obbligatoria.

Douglas Costa nei giorni scorsi si era esposto a riguardo, dicendo: «Saremmo dovuti tornare il 3 aprile, ma ho parlato con il capitano e ha detto che saremo di ritorno il 15 o il 20, se tutto va bene. È tutto molto confuso». Insomma, una grana in più, ora, per il tecnico Maurizio Sarri che dovrà cercare, con la società e con i giocatori stessi, di rientrare la situazione il prima possibile, in modo tale da avere la squadra al completo per una possibile ripresa degli allenamenti.