Juventus, il punto sugli infortunati: da Douglas Costa a Rabiot

Juventus, Rabiot e Khedira in dubbio per la sfida contro la Lazio. Douglas Costa salterà sicuramente la trasferta capitolina

Lazio e Juventus si preparano per la sfida di domenica. Occhio agli infortunati, però. Se la squadra di Inzaghi sembra aver recuperato Leiva, Sarri dovrà fare i conti con qualche assenza. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, le condizioni di Rabiot e Khedira sono ancora da valutare: il francese punta i biancocelesti, dopo uno stop di tre turni per un problema all’adduttore.

Khedira continua con il lavoro personalizzato: il tedesco si è fermato alla vigilia della gara contro il Sassuolo e procede con il suo programma per scopo precauzionale. Sabato può essere in campo.

Ai due giocatori, si aggiunge anche Douglas Costa che salterà senza dubbio la trasferta capitolina a causa di una lesione muscolare alla coscia: il tecnico bianconero potrà riaverlo per la gara contro l’Udinese.