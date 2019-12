Lazio, questa mattina è venuto a mancare Attilio Nardi, storico tifoso biancoceleste dopo una lunga malattia

Se ne va un altro pezzo di Lazio nella giornata di oggi. Un grande tifoso biancoceleste, Attilio Nardi, si è infatti spento questa mattina dopo aver combattuto contro un brutto male.

Proprio domenica in Curva Nord uno striscione era stato esposto per lui “Attilio non mollare”, purtroppo da oggi ci sarà un ricordo e un seggiolino vuoto in più.