Juventus Lazio, che ricordi: Akpa Akpro e Rabiot si rincontrano dopo 8 anni

In occasione della sfida di questa sera tra Juve e Lazio, Akpa-Akpro e Rabiot si ritroveranno dopo aver giocato insieme 8 anni fa

Siamo ormai nel giorno della super sfida tra Juve e Lazio: il fischio d’inizio del big match sarà alle 20:45, nella cornice dell’Allianz Stadium di Torino. La gara sarà valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021.

Oltre ad essere importantissima per la corsa Champions, questa partita sarà fondamentale anche per due giocatori: Jean Daniel Akpa-Akpro e Adrien Rabiot. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i due si rincontrano dopo 8 anni: nel 2013 erano stati compagni di squadra al Tolosa e l’ivoriano della Lazio aveva fatto da fratello maggiore al francese della Juventus. Una bella storia di amicizia in questa sfida tra bianconeri e biancocelesti, che questa sera infiammerà la notte torinese.