News
Juventus Lazio LIVE 0-0: Cambiaso ci prova ma è tutto semplice per Provedel che blocca
Juventus Lazio: i biancocelesti di Sarri scendono in campo per la 24a giornata del campionato Serie A 2025-2026. Segui il match con noi!
Juventus e Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium sotto la direzione del signor Guida della sezione di Torre Annunziata. La squadra allenata dal tecnico Luciano Spalletti affronta quella di Maurizio Sarri per la sfida valida per la 24a giornata del campionato Serie A 2025-2026. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!
CRONACA JUVENTUS LAZIO
9′ – Inserimento centrale di Cambiaso che calcia con il sinistro ma Provedel blocca a terra.
7′ – Maldini prova a innescare Pedro con una bella palla in verticale ma Kalulu capisce tutto.
3′ – Giro palla della Juventus che tiene la palla a lungo per cercare gli spazi per un’incursione centrale. Lazio difende solida.
1′ – La Juve sposta subito il baricentro in avanti con Yildiz ma non trova la porta, che inizio per i bianconeri.
0′ – Inizia la partita all’Allianz Stadium! Via libera alle ostilità
TABELLINO JUVENTUS LAZIO
GOL: X
AMMONIZIONI: X
ESPULSIONI: X
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal; Thuram, Locatelli; Cambiaso, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti. Allenatore: Luciano Spalletti
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Rovella, Dele Bashiru, Romagnoli, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Przyborek. Allenatore: Maurizio Sarri
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: Guida
1^ ASSISTENTE: Peretti
2^ ASSISTENTE: Bindoni
4^ UOMO: Marchetti
VAR: Mazzoleni
ASSISTENTE VAR: Maresca
LEGGI ANCHE: Infortunio Zaccagni, i tempi di recupero e il giorno dei test: ecco cosa filtra
Juventus Lazio: i biancocelesti di Sarri scendono in campo per la 24a giornata del campionato Serie A 2025-2026. Segui il match con noi!
