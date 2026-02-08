Connect with us

Juventus Lazio LIVE 0-0: Cambiaso ci prova ma è tutto semplice per Provedel che blocca

1 minuto ago

Image Photo932048
Dc Roma 30/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Genoa / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Juventus Lazio: i biancocelesti di Sarri scendono in campo per la 24a giornata del campionato Serie A 2025-2026. Segui il match con noi!

Juventus e Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium sotto la direzione del signor Guida della sezione di Torre Annunziata. La squadra allenata dal tecnico Luciano Spalletti affronta quella di Maurizio Sarri per la sfida valida per la 24a giornata del campionato Serie A 2025-2026. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!

CRONACA JUVENTUS LAZIO

9′ – Inserimento centrale di Cambiaso che calcia con il sinistro ma Provedel blocca a terra.

7′ – Maldini prova a innescare Pedro con una bella palla in verticale ma Kalulu capisce tutto.

3′ – Giro palla della Juventus che tiene la palla a lungo per cercare gli spazi per un’incursione centrale. Lazio difende solida.

1′ – La Juve sposta subito il baricentro in avanti con Yildiz ma non trova la porta, che inizio per i bianconeri.

0′ – Inizia la partita all’Allianz Stadium! Via libera alle ostilità

TABELLINO JUVENTUS LAZIO

GOL: X

AMMONIZIONI: X

ESPULSIONI: X

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal; Thuram, Locatelli; Cambiaso, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti. Allenatore: Luciano Spalletti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Rovella, Dele Bashiru, Romagnoli, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Przyborek. Allenatore: Maurizio Sarri

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Guida

1^ ASSISTENTE: Peretti

2^ ASSISTENTE: Bindoni

4^ UOMO: Marchetti

VAR: Mazzoleni

ASSISTENTE VAR: Maresca

