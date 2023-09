Juventus-Lazio, i precedenti tra Sarri e Allegri

Juventus-Lazio, a pochi giorni dalla supersfida dello Stadium ecco tutti i precedenti tra il comandante e Allegri

Archiviata la sosta per la Nazionale, sabato torna in campo la Lazio e sfiderà la Juventus di Allegri per un match che vale la conferma dopo la vittoria di Napoli. Sabato, Allegri e Sarri si sfideranno per la 19°volta nella loro carriera e i numeri dicono che Il tecnico juventino è avanti con 10 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.