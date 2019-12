Juventus, Higuain: «L’Inter è pericolosa ma ora c’è anche la Lazio…»

Gonzalo Higuain ha parlato al termine della sfida contro l’Udinese

Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, ha parlato al termine del match vinto contro l’Udinese di Gotti citando anche la Lazio. Ecco le parole del centravanti argentino.

PARLA HIGUAIN – «Per il momento la sfida Scudetto riguarda noi e l’Inter, ma ora si è inserita anche la Lazio che ci ha battuti lo scorso weekend. Vediamo cosa faranno i nerazzurri stasera. Sarà una lotta dura, è un campionato molto difficile e mancano sei mesi per finire la stagione col maggior numero di titoli possibile. Credo che la Juve sia la quadra più forte al mondo e deve lottare per tutti i titoli per i quali compete».