Juventus, tegola per Sarri: in due out per infortunio

Dopo la finale di Coppa Italia persa ieri sera, Sarri deve fare i conti con l’infermeria: due giocatori si fermano

Alla Juventus non c’è tempo per leccarsi le ferite. Sarri ha chiamato subito tutti a rapporto alla Continassa per riprendere gli allenamenti. I bianconeri vogliono difendere lo Scudetto e la Lazio è pronta ad approfittare di un qualsiasi passo falso.

Il tecnico toscano ha però dovuto fare a meno di Alex Sandro e Khedira. Come comunicato dalla società, il terzino ha subito la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale ed ha iniziato subito la fisioterapia. Il centrocampista tedesco si è invece lesionato parzialmente il tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra e sono ancora da definire i tempi di recupero. Chiellini e Higuain si sono allenati ancora a parte.