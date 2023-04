Juve, testa alla Lazio: allenamento alla Continassa per gli uomini di Allegri. Dopo l’impegno in Coppa Italia ecco arrivare i biancocelesti

Tramite il proprio sito ufficiale la Juve comunica il report dell’allenamento di oggi degli uomini di Allegri in vista della partita di sabato sera all’Olimpico con la Lazio.

La squadra bianconera è stata divisa in due gruppi: scarico per coloro che sono scesi in campo ieri e campo per il resto del gruppo che si è concentrato principalmente su possesso palla e sviluppo d’azione. Per concludere poi, partitella. L’appuntamento per il prossimo allenamento è fissato a domani mattina.