Juve Napoli, la Lega: «Il match resta in programma domenica 4 ottobre»

La Lega Serie A ha reso noto che Juventus-Napoli non verrà rinviata.

Il Napoli sarebbe dovuto partire oggi per raggiungere Torino dove questa sera, ore 20:45, avrebbe affrontato la Juventus. Poi è arrivato lo stop dell’Asl, bloccando la partenza della squadra di Gattuso a seguito delle positività dei calciatori Piotr Zielinski ed Eljif Elmas. La Juventus ha comunicato tempestivamente che la squadra, come da programma, sarebbe scesa ugualmente in campo. Per la Lega, la gara di questa sera non subirà variazioni: «La Lega Serie A conferma che la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di campionato, resta in programma per domani alle 20.45».