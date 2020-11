Juve, le ultime di formazione: Pirlo con due dubbi

Sicuri assenti de Ligt e Alex Sandro, Pirlo ha due dubbi: Chiellini/Demiral, McKennie/Kulusevski .

Sarà il 3-4-1-2 la veste pregiata della Vecchia Signora sul terreno dell’Olimpico, questo almeno il responso del prato verde della Continassa. Andrea Pirlo si gioca una sfida delicata con la Lazio domenica alle ore 12.30 e lo farà con i migliori. In porta Szczesny è sicuro del posto da titolare. In difesa con Bonucci e Chiellini (favorito su Demiral) ci sarà Danilo, che consentirà di passare in alcune fasi di gioco alla difesa a quattro. Infatti a destra troverà spazio Cuadrado, sulla fascia opposta Chiesa ha convinto coi suoi strappi a Budapest. In mezzo al campo Arthur e Bentancur, con il dubbio tra prudenza e trazione anteriore: uno tra McKennie e Kulusevski si posizionerà dietro la coppia designata: Ronaldo-Morata.