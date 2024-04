Juve Lazio, perchè Massa ha tolto il rigore ai bianconeri? La spiegazione

Juve-Lazio, a tenere banco nella prima frazione è stata la decisione del direttore di gara di togliere il penalty ai bianconeri: il motivo

Juve Lazio oltre che ad essere ferma sullo 0-0, ad aver tenuto banco per la prima frazione di gioco è stato il calcio di rigore inizialmente assegnato alla formazione di Allegri. Massa però dopo un attenta rivisita al Var ha deciso di togliere il penalty alla squadra di casa e il motivo è il seguente ossia: Cambiaso era in fuorigioco, Patric non l’ha rimesso in gioco l’ex Genoa perchè il suo tocco era una deviazione e non una giocata