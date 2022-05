Juve Lazio, Patric ammonito: il difensore era diffidato. Out contro il Verona

Patric ha rimediato un giallo nei minuti finali di Juve-Lazio, il difensore era diffidato e sarà out contro il Verona

Ammonizione inutile per Patric ma pesante per la Lazio in vista dell’ultimo match di campionato contro il Verona. Il difensore biancoceleste ha rimediato un giallo negli istanti finali di gara dopo le proteste per il gol annulato a Felipe Anderson.

Peccato che Patric fosse diffidato e che quindi salterà l’ultimo incrocio di campionato in programma sabato sera all’Olimpico contro la squadra di Tudor.