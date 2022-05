Juve Lazio, i tifosi biancocelesti rispondono presente: il dato sui biglietti

I tifosi biancocelesti hanno risposto presente in vista della partita di lunedì tra Juve e Lazio

I tifosi biancocelesti hanno risposto presente in vista della partita di lunedì sera che vedrà la Lazio impegnata in casa della Juventus. Come riportato da Il Tempo, infatti, nonostante la vendita dei biglietti sia cominciata mercoledì, ovvero un giorno dopo rispetto al normale, starebbe procedendo in maniera spedita.

Sono infatti già 800 i tagliandi venduti in poco più di 24 ore, sui 1016 disponibili per il settore ospiti dell’Allianz Stadium.