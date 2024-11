Juve Lazio, il contatto Douglas Luiz-Patric è acqua passata: Di Paolo torna al Var nel prossimo turno

Juve Lazio, Di Paolo torna al Var dopo due giornate di stop in seguito al mancato intervento sul contatto tra Douglas Luiz e Patric

Mentre la Lega Serie A ha designato Giovanni Ayroldi come direttore di gara di Lazio-Cagliari, c’è da segnalare il ritorno al Var di Di Paolo. L’arbitro era stato fermato per due giornate in seguito al mancato intervento sul contatto tra Douglas Luiz e Patric durante Juve-Lazio.

Di Paolo è stato assegnato al match tra Torino e Fiorentina, partita dell’undicesima giornata di Serie A.