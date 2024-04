Juve Lazio, i precedenti in casa dei bianconeri: i numeri che accompagnano la sfida di Coppa Italia di questa sera

Oggi alle ore 21:00 andrà in scena l’andata delle semifinali di Coppa Italia tra Juventus e Lazio. Sarà la ventiseiesima sfida a Torino tra i due club. Nelle precedenti venticinque hanno trionfato per otto volte i biancocelesti, per nove volte i bianconeri ed otto volte il match è terminato in parità.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, invece, sarà il tredicesimo incontro: nelle precedenti dodici ci sono state tre vittorie della Lazio, tre pareggi e sei vittorie della Juventus.