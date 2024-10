Juve Lazio, c’è una differenza: Baroni potrebbe avere un vantaggio

Juve Lazio, le tante assenze per Thiago Motta potrebbero pesare in un momento specifico della gara

Con il recupero di Guendouzi, che nonostante non sia al 100% dovrebbe partire titolare, la Lazio dovrà fare a meno del solo Lazzari tra i titolari. Buona notizia per Marco Baroni che potrebbe avere qualche arma in più da giocare rispetto a Thiago Motta specialmente a gara in corso.

Il tecnico della Juventus infatti è alle prese con diverse assenze che potrebbero ridurre le soluzioni in panchina.