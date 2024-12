Calciomercato Lazio, scartato un acquisto? Fabiani ha quel pensiero in mente: la situazione

Calciomercato Lazio, scartato un acquisto per i biancocelesti? Fabiani ha un pensiero in mente: ecco che cosa filtra

Circola anche il nome di Tahirovic per il calciomercato Lazio, che in quel di gennaio potrebbe intervenire sul centrocampo per rinforzare la rosa. Come svelato dal Messaggero, però, il DS biancoceleste non sarebbe dello stesso avviso. Il pensiero del dirigente sarebbe chiaro e non lascia spazio a molti dubbi.

IL PENSIERO – «Come Belahyane è un ottimo prospetto, ma non siamo interessati perché non è quello che cerchiamo».