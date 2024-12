Allenamento Lazio, subito in campo dopo l’Ajax. Da monitorare quei giocatori, poi due rientri

Allenamento Lazio, subito in campo i biancocelesti il giorno dopo la vittoria contro l’Ajax. La situazione in vista del match con l’Inter

Dopo il successo in Europa League in casa dell’Ajax, la Lazio attende la visita delll’Inter, in arrivo all’Olimpico lunedì sera nel big match di campionato. Biancocelesti che torneranno al lavoro a Formello oggi pomeriggio, con nuove sedute anche domani e domenica.

Da monitorare le condizioni di Romagnoli, alle prese col problema al ginocchio sinistro, e Vecino, che sta recuperando dal dolore alla coscia sinistra. Usciti acciaccati dalla sfida di ieri sia Patric che Pellegrini: situazioni da monitorare in vista della prossima sfida. Torneranno sicuramente Rovella (squalificato a Napoli) e Castrovilli (assente ieri). Out Castellanos per squalifica.