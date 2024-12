Luis Alberto svela: «Tifo Lazio, ma spero Inzaghi possa rivincere lo Scudetto. Senza di lui...»

Luis Alberto parla così in vista del match di domani sera tra Lazio e Inter: le dichiarazioni dell’ex calciatore biancoceleste

Alla Gazzetta dello Sport, Luis Alberto ha parlato così in vista del match di domani tra Lazio e Inter.

LE PAROLE – «Sono convinto che Lazio-Inter sarà una partita con tanti gol. Bellissima, sarà senz’altro emozionante. Da parte mia spero ovviamente che vinca la Lazio. È in un momento magico e può giocarsela con tutti. Di Simone Inzaghi cosa posso ancora aggiungere? È stato un vero padre per me, gli voglio molto bene, gli posso solo dire grazie per avermi dato fiducia. Quando uno di noi in squadra aveva un problema lui gli stava davvero vicino. Senza di lui non avrei fatto sicuramente ciò che ho fatto. In questi anni passati all’Inter è cresciuto moltissimo e il suo segreto è sempre stato il gruppo. Spero possa vincere di nuovo lo scudetto, ma gli auguro il meglio a partire da martedì prossimo in poi. In campo all’Olimpico spero vinca la mia Lazio».