Calciomercato Lazio, oltre Tahirovic: tre nomi in orbita biancoceleste

Calciomercato Lazio, il centrocampista resta un’idea per gennaio. Vari nomi accostati ai biancocelesti per la sessione invernale

La Lazio a gennaio potrebbe intervenire sul mercato per fornire un centrocampista in più a Marco Baroni. Un elemento che garantirebbe al mister la possibilità di utilizzare con più facilità anche il 4-3-3.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, i nomi in orbita biancoceleste sarebbero Zeljkovic (Dinamo Zagabria), Atangana (Reims) e Casadei (ex Inter in forza al Chelsea). Tahirovic dell’Ajax è stato offerto ma non convince.