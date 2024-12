Grassadonia Lazio Women: «Meritavamo da tempo una vittoria così»

Le parole di Gianluca Grassadonia, tecnico della Lazio Women, dopo la vittoria ottenuta dalle biancocelesti contro il Milan

Gianluca Grassadonia ha commentato la vittoria della Lazio Women contro il Milan. Di seguito le sue parole ai cronisti presenti.

VITTORIA – «Ringrazio le ragazze, era una vittoria che la squadra meritava da tempo sempre per aver fatto grandi prestazioni. Era una vittoria che la squadra voleva, contro una squadra forte che ha raccolto molto poco. La Lazio c’è stata, ha sofferto e saputo soffrire. È stata brava nella fase difensiva, abbiamo cambiato modulo. Siamo contenti».

BILANCIO – «Grazie a queste ragazze perché danno il cuore per una società che è presente e viva, ci supporta e supporta per qualche sconfitta di troppo ma sa che questa è una squadra che doveva raccogliere tanto tanto di più. La qualità, l’impegno e la dedizione di queste ragazze che lavorano tanto per la Lazio. Speriamo di ripartire nel 2025 come questa squadra merita».

OBIETTIVI – «Siamo realisti, dobbiamo toglierci dalle sabbie mobili in questo momento. Bisogna fare prestazioni sempre, arriveranno risultati. È una squadra che lavora insieme da cinque mesi, hanno voglia, carattere e idee. Sappiamo che è un nuovo percorso e meritavamo di più, ma allo stesso tempo vuol dire che mancava qualcosina. Adesso ci godiamo il Natale sereni perché ricominciare ogni martedì dopo una sconfitta pur sapendo di aver fatto grandi prestazioni non è facile. Questa squadra non si è mai fermata, non abbiamo bisogno di ripartire se non dal punto di vista della vittoria. Non lasceremo nulla al caso, l’obiettivo è la salvezza».