Juve, colloqui per l’ex Lazio Pedro Neto: si lavora con Mendes

La Juve in contatto per Pedro Neto con il noto procuratore che, ai tempi, lo portò alla Lazio

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juve potrebbe imbastire una nuova operazione con Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo. Con lui, infatti, il club bianconero vanta degli ottimi rapporti. Il nome in questione per il quale si continuerebbe a parlare sarebbe quello di Pedro Neto, ala sinistra in forza al Wolverhampton con un passato in Italia alla Lazio dove approdò sempre grazie alla mediazione del procuratore portoghese.