Kostic Juve: manca l’accordo con l’Eintracht, ma c’è fiducia

La Juve ha grande fiducia per Kostic: l’accordo con il giocatore c’è da tempo, manca l’intesa con l’Eintracht che sembra vicina

Come riportato da La Gazzetta Sportiva, la Juventus vuole regalare ad Allegri una rosa all’altezza per competere in tutte le competizioni e – tra i probabili arrivi – c’è Filip Kostic.

L’accordo con Lucci, procuratore del giocatore, c’è ormai da tempo, mentre manca quello con l’Eintracht che continua a chiedere 25 milioni. Cifra ritenuta eccessiva, ma in casa bianconera c’è grande fiducia: salvo imprevisti l’affare andrà in porto, visto che anche l’allenatore juventino considererebbe il giocatore una prima scelta per completare il tridente offensivo.